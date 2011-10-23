Минималистичный дизайн главной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки269 просмотров

Создать дизайн главной страницы. Прилагается ТЗ, схема-образ главной страницы и готовое 3д-изображение логотипа - главного элемента страницы.

Работа с графикой минимальная, поэтому рассчитываю на адекватные предложения по цене и срокам.

Материалы: http://dl.dropbox.com/u/30736605/%C2%A070diz.zip

Без предоплаты.

Оплата в WMR или на карту сбербанка (вашу цену если она в USD рассматриваю буквально в USD по курсу на момент оплаты)

14 лет назад
Lenaaa
Елена 
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
125 отзывов

Выбранный исполнитель

slavainov
Вячеслав 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Полное разочарование. Крайне формально подходит к техзаданию и своей работе, не слушает уточнений, просьб и замечаний по доработке. Неприятен в общении. Стремления, чтобы результат удовлетворил заказчика, было ноль. Доработок того, что было сделано "с наскока", не было выполнено никаких. На просьбу сделать не только минималистично, как было в техзадании, но и стильно (это тоже было в тз) - открыл полемику "а что вы вообще считаете стильным". На просьбу рассказать, что он изобразил в макете (сюжет) - ответил "А вы сами не понимаете?". Остался крайне неприятный осадок от этого сотрудничества, работу оплатила т.к. формально ТЗ выполнено, и я считаю себя частично виноватой в том, что выбрала неопытного и на редкость нелояльного исполнителя. А поскольку в профиле указаны разные услуги кроме дизайна - делаю вывод что человек больше верстальщик или кто-то еще, чем дизайнер. В любом случае, как дизайнера категорически его НЕ рекомендую. В подтверждение всего вышесказанного - сам результат работы в моем проекте. Это тот самый "стильный и современный" дизайн, его исполнитель наотрез отказался дорабатывать, сославшись на то, что он не планировал много времени на эту работу: http://dl.dropbox.com/u/30736605/my.jpg
Крайне требовательный заказчик, у которого часто меняется мнение. ТЗ очень сырое, с указанием одного примера понравившегося сайта, который вообще никак не подходит под "стильно и минималистично". С Еленой можно работать, но при условии ЧЁТКОГО ТЗ, с указанием всех аспектов нашего сотрудничества. Ненасытный заказчик. Уже третий день подряд редактирует отзыв, с каждым разом добавляя всё больше БуКаФ. Человек уже видимо не знает как насолить мне, сначала был отзыв в 3 балла, и видимо окончательно обидевшись, заказчик снизила до 1... Судя про тренду, завтра отзыв может перекраситься в отрицательный. Уважаемые коллеги Фрилансеры, прежде, чем сотрудничать с данным заказчиком, подумайте о своих нервах. Спасибо за внимание!

Заявки фрилансеров

slavainov
Вячеслав 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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