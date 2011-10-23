Минималистичный дизайн главной страницы

Крайне требовательный заказчик, у которого часто меняется мнение. ТЗ очень сырое, с указанием одного примера понравившегося сайта, который вообще никак не подходит под "стильно и минималистично". С Еленой можно работать, но при условии ЧЁТКОГО ТЗ, с указанием всех аспектов нашего сотрудничества. Ненасытный заказчик. Уже третий день подряд редактирует отзыв, с каждым разом добавляя всё больше БуКаФ. Человек уже видимо не знает как насолить мне, сначала был отзыв в 3 балла, и видимо окончательно обидевшись, заказчик снизила до 1... Судя про тренду, завтра отзыв может перекраситься в отрицательный. Уважаемые коллеги Фрилансеры, прежде, чем сотрудничать с данным заказчиком, подумайте о своих нервах. Спасибо за внимание!