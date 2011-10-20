Шаблон для datalife engine

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Закрыт4 заявки122 просмотра

Нужен очень простой дизайн с вёрсткой для движка datalife engine (минимализм).

Из графики только логотип сайта, ну и иконки, без которых не обойтись.

- фон белый

- цвет ссылок голубой или небесный

- две колонки

Предлагайте сумму и время работы

14 лет назад
Dickinson
Петр 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров