Разработка дизайна главной и четырех внутренних

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт32 заявки405 просмотров

Требуется разработка дизайна:

главной страницы

четырех внутренних

двух форм

фавикон

обработка лого

Проект юридической тематики. Детализированное ТЗ с каркасом только выбранным кандидатам, потребуется возможно небольшая доработка взглядом дизайнера. Последующая верстка не требуется, на выходе psd.

Стиль работы минималистичный, юзабилити и подача информации на первом месте. В заявках обязательно прикладывайте своё портфолио.

Приступить к работе необходимо в начале следующей недели.

Предпочтение отдается настроенным на дальнейшее сотрудничество. Предоплата поэтапная.

14 лет назад
catregist
Евгений 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров