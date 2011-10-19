Требуется сделать дизайн на phpfox

Необходимо придать оригинальному дизайну моего сайта свежую инновацию, так сказать каких нибудь новшеств к уже имеющемуся дизайну чтобы не было так узнаваемо что это EBIZ CMS. Сайт работает на базе движка EBIZ CMS (сайт: ebiz.org.ua).