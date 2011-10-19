Дизайн шапки социальной сети

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок227 просмотров

Нужно нарисовать дизайн шапки социальной сети зубных техников и стоматологов. На данный момент идет редизайн сайта и разработка макета сайта под новый движок. Разработка макета осуществляется другим дизайнером. Сам макет (вернее рабочая его часть) прилагается. Цветовая гамма определена окончательно (как в макете), коричневые золотые бежевые цвета. Ширина 1200px .

Из пожеланий к шапке: нужно обязательно обыграть тему встреч и переговоров, нужно добавить в оформление изображение подобное этому наподобие этого http://s017.radikal.ru/i417/1110/4a/9ea4ac4c7084.jpg, только замысел в том, что с одной стороны должен быть человек в белом халате(вернее протянутая для рукопожатия рука доктор), а с другой стороны - в пиджаке, т.е. должна улавливаться связь с договорными отношениями и бизнесом.

14 лет назад
amd1981
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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