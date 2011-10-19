Разработка дизайна сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок325 просмотров

Необходим квалифицированный, творческий дизайнер для разработки сайта для поиска и бронирования отелей. Сайт не сложный, 6-7 основных страниц.

Необходимые требования к работнику:

- креативность

- знание и умение использовать jQuery

- знания ASP.NET

- хорошие способности в верстке

Работа рассчитана на 10-15 дней.

Общая стоимость - до 30 т.р.

Схема оплаты может быть гибкая, поэтапная.

Общение - skype!, email

ASP.NETjQuery
14 лет назад
sandeve
Игорь 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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