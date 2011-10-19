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Разработка дизайна сайта
Необходим квалифицированный, творческий дизайнер для разработки сайта для поиска и бронирования отелей. Сайт не сложный, 6-7 основных страниц.
Необходимые требования к работнику:
- креативность
- знание и умение использовать jQuery
- знания ASP.NET
- хорошие способности в верстке
Работа рассчитана на 10-15 дней.
Общая стоимость - до 30 т.р.
Схема оплаты может быть гибкая, поэтапная.
Общение - skype!, email
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