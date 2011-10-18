Доработка дизайна сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок236 просмотров

Необходимо доработать дизайн сайта юридической компании. Сейчас готова центральная часть для контента, нужно нарисовать бекграунд для неё в стиле хайтека, с использованием геометрических форм, линий итд.

Подробное техническое описание проекта скину в личку.

Сроки поджимают.

14 лет назад
artsuharev
Никита 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров