Требуется создать веб-страницу регистрации пользователей на новый хостинг и новый домен! Домен skidkomania.kz Задача: сделать станицу максимально привлекательной (хороший дизайнер) для того, что бы пользователь захотел зарегистрироваться на сайте. Тематика ...
Доработка дизайна сайта
Необходимо доработать дизайн сайта юридической компании. Сейчас готова центральная часть для контента, нужно нарисовать бекграунд для неё в стиле хайтека, с использованием геометрических форм, линий итд.
Подробное техническое описание проекта скину в личку.
Сроки поджимают.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Требуется создание дизайна сайта, тематика - описание Интернет-проектов. Жду Ваши сроки и предложения.Закрыт14 лет назад
Приветствую вас, господа фрилансеры. Требуется сделать шапку к будущему интернет-магазину кормов для собак "Долматинец". Требования: 1. Размер шапки: 964х212 пикселей 2. На шапке обязательно должен быть долматинец (прилагаю на всякий случай ...Завершен14 лет назад
Требуется дизайн сайта книги. 1 Главная страница 1 Типовая страница с контентомДизайн сайтов24 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Дизайн и верстка 4-страниц. Также нужен дизайн банеров и корректировка векторного бланка.Завершен14 лет назад
- $250
Задание: 1) Уникальный дизайн; 2) Верстка (с учетом кроссбраузерности); 3) Интеграция дизайна. Интернет-магазин на основе WebAsyst Shop-Script по продаже ВАЛЕНОК (ориентация в основном на детскую аудиторию) ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Здравствуйте, надо создать 3 картинки для купонатора. Подробности в личке.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Необходимо разработать дизайн-макет сайта агентства недвижимости.Завершен14 лет назад
- $250
Приветствую! Ищу на долгое сотрудничество дизайнера владеющим Photoshop со связке с векторной графикой. Необходим творческий человек, который рисует современные сайты и не по наслышке знает, что такое "продающие сайты", промо-сайты. ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо создать привлекательный тематический дизайн для интернет-магазина по продаже часов. Движок WebAsyst Shop-Script. Бюджет строго 1500 руб.Завершен14 лет назад