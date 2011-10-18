Требуется создание дизайна сайта тематики Интернет

Требуется выполнить редизайн интернет-магазина на modx. www.ataka54.ru. Дизайн в psd уже есть. Надо натянуть его на движок и изменить местами функционал в соответствии с дизайном. Так же требуется доработать некоторые модули и исправить ошибки. ...