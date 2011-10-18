Требуется создание дизайна сайта тематики Интернет

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок225 просмотров

Требуется создание дизайна сайта, тематика - описание Интернет-проектов.

Жду Ваши сроки и предложения.

14 лет назад
nubber
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад
$70
2 дня

Заявки фрилансеров

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Шапка интернет-магазина

    Приветствую вас, господа фрилансеры. Требуется сделать шапку к будущему интернет-магазину кормов для собак "Долматинец". Требования: 1. Размер шапки: 964х212 пикселей 2. На шапке обязательно должен быть долматинец (прилагаю на всякий случай ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина Валенок

    $250

    Задание: 1) Уникальный дизайн; 2) Верстка (с учетом кроссбраузерности); 3) Интеграция дизайна. Интернет-магазин на основе WebAsyst Shop-Script по продаже ВАЛЕНОК (ориентация в основном на детскую аудиторию) ...

    Webasyst
    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн студии продвижения сайтов.

    $250

    Приветствую! Ищу на долгое сотрудничество дизайнера владеющим Photoshop со связке с векторной графикой. Необходим творческий человек, который рисует современные сайты и не по наслышке знает, что такое "продающие сайты", промо-сайты. ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редизайн сайта

    Требуется выполнить редизайн интернет-магазина на modx. www.ataka54.ru. Дизайн в psd уже есть. Надо натянуть его на движок и изменить местами функционал в соответствии с дизайном. Так же требуется доработать некоторые модули и исправить ошибки. ...

    MODX
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад