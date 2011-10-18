Приветствую вас, господа фрилансеры. Требуется сделать шапку к будущему интернет-магазину кормов для собак "Долматинец". Требования: 1. Размер шапки: 964х212 пикселей 2. На шапке обязательно должен быть долматинец (прилагаю на всякий случай ...
Требуется создание дизайна сайта тематики Интернет
Требуется создание дизайна сайта, тематика - описание Интернет-проектов.
Жду Ваши сроки и предложения.
Выбранный исполнитель
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