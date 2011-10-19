Дизайн и верстка. Приватно для Vitaflax

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка157 просмотров

Дизайн и верстка 4-страниц. Также нужен дизайн банеров и корректировка векторного бланка.

14 лет назад
ivorob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Vitaflax
Виталий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$140
2 дня
Сотрудничаем на постоянной основе. Высокий уровень компетентности, порядочность и вежливость - качества, которые сегодня очень редко встретишь. Всегда на связи, подробно отвечает на все вопросы. Приятно работать с профессионалом.
Спасибо Ивану за постоянное и качественное сотрудничество. Работаем давно и будем обязательно продолжать дальше. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

Vitaflax
Виталий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад