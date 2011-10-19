Задание: 1) Уникальный дизайн; 2) Верстка (с учетом кроссбраузерности); 3) Интеграция дизайна. Интернет-магазин на основе WebAsyst Shop-Script по продаже ВАЛЕНОК (ориентация в основном на детскую аудиторию) ...
Дизайн и верстка. Приватно для Vitaflax
Дизайн и верстка 4-страниц. Также нужен дизайн банеров и корректировка векторного бланка.
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