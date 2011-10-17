Необходимо изменить дизайн шаблона главной страницы сайта
Разработка интерфейса социального сервисa
Необходим дизайнер для следующей задачи – разработка интерфейса социального сервиса с высоким уровнем юзабилити.
Обязательные требования: Опыт работы над социальными сетями или социальными сервисами (просьба сразу показывать примеры работ). Просьба обращаться специалистов строго согласно указанным требованиям.
Предложения, которые будут сделаны без указаний конкретных примеров разработок соц.серивсов будут ОТКЛОНЕНЫ.
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