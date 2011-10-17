Разработка интерфейса социального сервисa

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок218 просмотров

Необходим дизайнер для следующей задачи – разработка интерфейса социального сервиса с высоким уровнем юзабилити.

Обязательные требования: Опыт работы над социальными сетями или социальными сервисами (просьба сразу показывать примеры работ). Просьба обращаться специалистов строго согласно указанным требованиям.

Предложения, которые будут сделаны без указаний конкретных примеров разработок соц.серивсов будут ОТКЛОНЕНЫ.

14 лет назад
campania
Петр 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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