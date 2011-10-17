Нужно сделать красивый Дизайн на тему Египта, и сверстать его ,без натяжки на сайт. возможно есть готовые предложения
Украсить дизайн сайта детского сада
Есть заготовка дизайна - http://test.gystudio.ru/ryabinushka/index.html
Нужен фон и картинка в верхней части по примеру http://www.detsad34.ru/
Детский сад называется "Рябинушка", соответственно картинка должна соответствовать названию.
Просьба - указывать приблизительный размер желаемого гонорара.
Оплата - webmoney
Господа фрилансеры, проект благотворительный! Всю остальную часть работ (установка на CMS, наполнение, SEO и прочие мелочи) я делаю бесплатно. Соответственно бюджет довольно маленький!
до 10$
по курсу 1$ = 30руб.
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