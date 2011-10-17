Украсить дизайн сайта детского сада

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок262 просмотра

Есть заготовка дизайна - http://test.gystudio.ru/ryabinushka/index.html

Нужен фон и картинка в верхней части по примеру http://www.detsad34.ru/

Детский сад называется "Рябинушка", соответственно картинка должна соответствовать названию.

Просьба - указывать приблизительный размер желаемого гонорара.

Оплата - webmoney

Господа фрилансеры, проект благотворительный! Всю остальную часть работ (установка на CMS, наполнение, SEO и прочие мелочи) я делаю бесплатно. Соответственно бюджет довольно маленький!

до 10$

по курсу 1$ = 30руб.

14 лет назад
yger
Юрий 
42 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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