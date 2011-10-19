Минималистический дизайн. 1 страница.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок270 просмотров

Нужен дизайн для одной страницы - страницы должна содержать:

- лого (надпись домена - ее нарисовать тоже - это часть макета)

- кнопки: обновить (можно около лого или куда иначе заметно чтобы), головать "+1" и "-1" (вариант с руками нравится, но выслушаю советы), кнопка ВКонтакте, Фейсбук.

- ссылка постоянная на этот текст

- сам текст, большими, заметными и издаличитаемыми буквами

- место под рекламу (контекст, банер, всеравно - забить заглушкой какой-то на время)

Оплата вебмани, цена НЕбольшая!

Приложил текущий вид.

14 лет назад
Fed_net
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

GnucmaS
Антон 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$15
2 дня
Работа выполнена оперативно и качественно! Сотрудничеством доволен, в дальнейшем планирую обращаться с заказами именно к Антону.
Очень рад сотрудничеству с Александром. На примере показал что нужно, дал четкое задание. Обоснованные корректировки, своевременная оплата. Буду очень рад в дальнейшем выполнять подобные проекты.

Заявки фрилансеров

GnucmaS
Антон 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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