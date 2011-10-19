Добрый день! Необходимо разработать простой дизайн сайта. Стиль - классический Enterprise. Дизайн стильный, строгий, серьезный и современный. Без особых изысков. Не надо ничего сверкающего, бегающего, прыгающего и т.д. Есть логотип, есть также макет, из которого ...
Минималистический дизайн. 1 страница.
Нужен дизайн для одной страницы - страницы должна содержать:
- лого (надпись домена - ее нарисовать тоже - это часть макета)
- кнопки: обновить (можно около лого или куда иначе заметно чтобы), головать "+1" и "-1" (вариант с руками нравится, но выслушаю советы), кнопка ВКонтакте, Фейсбук.
- ссылка постоянная на этот текст
- сам текст, большими, заметными и издаличитаемыми буквами
- место под рекламу (контекст, банер, всеравно - забить заглушкой какой-то на время)
Оплата вебмани, цена НЕбольшая!
Приложил текущий вид.
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