Минималистический дизайн. 1 страница.

Нужен дизайн для одной страницы - страницы должна содержать:

- лого (надпись домена - ее нарисовать тоже - это часть макета)

- кнопки: обновить (можно около лого или куда иначе заметно чтобы), головать "+1" и "-1" (вариант с руками нравится, но выслушаю советы), кнопка ВКонтакте, Фейсбук.

- ссылка постоянная на этот текст

- сам текст, большими, заметными и издаличитаемыми буквами

- место под рекламу (контекст, банер, всеравно - забить заглушкой какой-то на время)

Оплата вебмани, цена НЕбольшая!

Приложил текущий вид.