Нужен дизайн сайта промышленных товаров и верстка к нему. Желательно знание разных СMS систем. Кандидатам с портфолио. Исполнитель из Украины.
Дизайн сайта
Добрый день! Необходимо разработать простой дизайн сайта. Стиль - классический Enterprise. Дизайн стильный, строгий, серьезный и современный. Без особых изысков. Не надо ничего сверкающего, бегающего, прыгающего и т.д. Есть логотип, есть также макет, из которого понятно желаемое расположение элементов.
Назначение сайта: сайт компании, занимающейся разработкой ПО.
Всего страниц : главная и 3 внутренних.
Если нужно заполнить бриф - заполню, но до выбора исполнителем, а не после. Если Вы пишете в заявке, что цена обсуждается в зависимости от ТЗ, сразу давайте мне шаблон этого ТЗ.
Пишите в личку только, если у Вас есть ко мне вопросы. На все вопросы отвечу, дам логотип и макет.
Предоплата - 30-50%, но только исполнителям с положительными отзывами по аналогичным проектам.
Заявки исполнителей, у которых нет работ в портфолио по дизайну сайтов, будут отклоняться.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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