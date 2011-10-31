Добрый день! Необходимо разработать простой дизайн сайта. Стиль - классический Enterprise. Дизайн стильный, строгий, серьезный и современный. Без особых изысков. Не надо ничего сверкающего, бегающего, прыгающего и т.д. Есть логотип, есть также макет, из которого понятно желаемое расположение элементов.

Назначение сайта: сайт компании, занимающейся разработкой ПО.

Всего страниц : главная и 3 внутренних.

Если нужно заполнить бриф - заполню, но до выбора исполнителем, а не после. Если Вы пишете в заявке, что цена обсуждается в зависимости от ТЗ, сразу давайте мне шаблон этого ТЗ.

Пишите в личку только, если у Вас есть ко мне вопросы. На все вопросы отвечу, дам логотип и макет.

Предоплата - 30-50%, но только исполнителям с положительными отзывами по аналогичным проектам.

Заявки исполнителей, у которых нет работ в портфолио по дизайну сайтов, будут отклоняться.