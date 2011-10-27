Нарисовать дизайн доски объявлений

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок219 просмотров

Нужен простой, но в тоже время функциональный дизайн.

14 лет назад
dreameraboutstar
Алексей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Katena13
37 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$150
3 дня
Спасибо Катерине! Работа была достаточно обширная, и много времени уделялось детальности. Но, Катя со всем справилась. Очень доволен ее работой!
Очень положительный заказчик! Было приятно сотрудничать! спасибо за интересный проект!

Заявки фрилансеров

Katena13
37 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад

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