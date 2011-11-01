Blue Canary (фон, фавикон, дизайн странички)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки266 просмотров

Какие ассоциации у вас возникают с Blue Canary? вообще никаких ассоциаций??? ... в таком случае приглашаю вас зайти на сайт http://bluecanary.ru/ - почитать про проект)

Мне нужен креативный фон и фавикон для сайта http://bluecanary.ru/ отражающий основную идею и притом так, что бы там были голубые канарейки!

Можете придумать полностью новое оформление главной странички, но тогда вам нужно будет самим сверстать страницу, так что бы мне осталось только вложить в неё текст.

PS К сожалению (или к счастью), проект некоммерческий и цена имеет значение... желательно все сделать не дорого и быстро. Если работа вам по силам и по душе - берите её, если нет, то не стоит и браться.

PPS Очень желательно долгосрочное сотрудничество (про требования и вакансии написано на сайте)

14 лет назад
vzeufd
Максим 
39 лет
20 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$50
3 дня
Ирина выполнила задание очень добросовестно. За несколько дней подготовила не один, а несколько совершенно разных вариантов оформления! Всем рекомендую!
Приятно было работать

Заявки фрилансеров

WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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