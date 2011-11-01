Blue Canary (фон, фавикон, дизайн странички)

Какие ассоциации у вас возникают с Blue Canary? вообще никаких ассоциаций??? ... в таком случае приглашаю вас зайти на сайт http://bluecanary.ru/ - почитать про проект)

Мне нужен креативный фон и фавикон для сайта http://bluecanary.ru/ отражающий основную идею и притом так, что бы там были голубые канарейки!

Можете придумать полностью новое оформление главной странички, но тогда вам нужно будет самим сверстать страницу, так что бы мне осталось только вложить в неё текст.

PS К сожалению (или к счастью), проект некоммерческий и цена имеет значение... желательно все сделать не дорого и быстро. Если работа вам по силам и по душе - берите её, если нет, то не стоит и браться.

PPS Очень желательно долгосрочное сотрудничество (про требования и вакансии написано на сайте)