Необходимо сделать дизайн функционального блока сайта (6 страниц) в рамках уже существующего оформления. Можно использовать как существующие элементы (базовые стили и контролы), так и добавлять какие-то свои. Заявка только для фрилансеров с опытом и приличным ...
Blue Canary (фон, фавикон, дизайн странички)
Какие ассоциации у вас возникают с Blue Canary? вообще никаких ассоциаций??? ... в таком случае приглашаю вас зайти на сайт http://bluecanary.ru/ - почитать про проект)
Мне нужен креативный фон и фавикон для сайта http://bluecanary.ru/ отражающий основную идею и притом так, что бы там были голубые канарейки!
Можете придумать полностью новое оформление главной странички, но тогда вам нужно будет самим сверстать страницу, так что бы мне осталось только вложить в неё текст.
PS К сожалению (или к счастью), проект некоммерческий и цена имеет значение... желательно все сделать не дорого и быстро. Если работа вам по силам и по душе - берите её, если нет, то не стоит и браться.
PPS Очень желательно долгосрочное сотрудничество (про требования и вакансии написано на сайте)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Итак, решил поменять дизайн сайта, нарисовал макет. Его нужно немного доработать. (сделать фон, орнамент размножить pattern) и сделать пару вариантов внутренних страниц сайта. Макет в прикреплении. Нынешний дизайн сайта можно посмотреть ...Закрыт14 лет назад
Требуется подготовить шапку и элементы дизайна для сайта ювелирной продукции. Оригинальный сайт доступен в интернет. Доступ к новому сайту закрыт. Основная задача - сделать сайт "непохожим" на оригинал с сохранением вёрстки ...Завершен14 лет назад
Необходимо обновить дизайн сайта variant-factory.eu. Вся дополнительная информация непосредственно в личку.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт13 лет назад
Дорисовать дизайн по имеющимся макетам и ТЗЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно создать шаблон на Wordpress что бы выглядел как этот сайт http://www.azamatushanov.comДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Разработать неплохой дизайн для автосервиса. Адрес сайта www.auto-varshavka.ru. Сайт сделан на CMS Joomla 1.5! Нужно будет потом этот дизайн сверстать под шаблон Joomla.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт14 лет назад
Доброго времени суток, нужен дизайн блога, надеюсь на снесходительность в цене, т.к. бюджет ограничен. Во сколько Вы оцените http://blog.worktravel.org.ua/ ? Оплата только по факту, WMR. Структуру и краткое ТЗ, вышлю по требованию, ...Закрыт14 лет назад
- $100
Дизайн сайта написан на PHP с помощью фтп. Есть новый дизайн сайта. Необходимо переписать его с помощью ФТП-программирования.Завершен14 лет назад
- $50
Приветствую, уважаемые дизайнеры. В данный момент я разрабатываю сайт и мне нужен человек, который нарисует фоновый рисунок по примеру. Пример: http://www.bc-spartak.ru/ Нужно сделать тоже самое, но с ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен14 лет назад