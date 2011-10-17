Разработка дизайна сайта

Есть сайт realton.net на движке Wordpress, планирую выкладывать там mp3 реалтоны для телефонов, нужно настроить вот этот дизайн http://demo.woothemes.com/statua-commerce/ я уже поставил его. Вместо изображений футболок будут изображения исполнителей, при нажатии на картинку ...