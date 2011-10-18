Нужен интересный и красивый дизайн для сайта http://sitereplica.com/ Есть почти готовый дизайн в psd + flash Выглядит он так http://watch-time.ru/1.jpg Работающий сайт с этим дизайном http://watch-time.ru/ Задачи: 1. подкорректировать дизайн ...
Персональный проект для Венско Игорь (Cicero)
Требуется отрисовка внутренних страниц сайт на основе дизайна главной проекта http://www.weblancer.net/projects/296519.html
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