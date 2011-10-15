Дизайн. Срочная работа.

Привет всем!

Нужен стильный дизайн в стиле зомби + постапокалипсис. 1 промо страница + стильное название Зомбиленд. Начало работы в Пнд. Макет нужен во вторник в 14.00. Работа срочная. Если не успеваете - не отвечайте на проект.

Присылайте ссылки на портфолио. Бюджет до 250$. Подробности тем, кого выберу в возможные исполнители. Оплата по факту. Без портфолио, плиз, не пишите, не рассматриваю.