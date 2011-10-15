Нужен дизайн сайта для joomla. Аналог http://infosa.ru, но не совсем. Бюджет не большой, предпочтение наиболее выгодному соотношению цены и качества.
Исправить дизайн
www.hibonus.ru исправить топорный дизайн на подобие www.groupon.ru и иже с ними. Переделать наш топорный логотип. Весь шаблон сайта лежит в одной папке. Работа рисовательная тупо... Дизайнер где ты...
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