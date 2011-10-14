Ищу дизайнера, который делал дизайн сайту "VIP love". Цель - продолжение работы над сайтом. п.с. заказчик... п.п.с. пожалуйста, я ищу именно того дизайнера - другие предложения ...
Нужен дизайн сайта
Нужен дизайн сайта для joomla.
Аналог http://infosa.ru, но не совсем. Бюджет не большой, предпочтение наиболее выгодному соотношению цены и качества.
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