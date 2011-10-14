Дизайн + интеграция в движок Webasyst

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки98 просмотров

Мы имеем интернет-магазин на базе движка Webasyst.

Необходимо доработать и интегрировать дизайн. Есть картинка в Jpg, приблизительный макет.

Откликайтесь те, кто готов сделать за указанную сумму.

Webasyst
14 лет назад
borysound
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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