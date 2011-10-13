Шаблон для DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок126 просмотров

Всем Привет!

Нужен шаблон для DLE 9.4 на тему ГДЗ (Готовые домашние задания)

Нужно что бы шаблон был малость не стандартный, что бы не как все шаблоны в 2-3 колонки.

Ваши предложения выслушаю.

Спасибо!

DLE
14 лет назад
s2p
43 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта. ТЗ в файле.

    Неспешно ищу дизайнера для сайта конструктора-сойтов. В ответе обязательно укажите стоимость сроки, примеры работ. Проект личный, оплата поэтапная, в ЯД или ВМР. Дизайн нужно не спешно, но меня интересует прежде всего качество ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт по обучению печати

    Добрый вечер . Требуется создать дизайн и программную часть сайта онлайновый клавиатурный тренажёр . Суть такова сделать сайт что б пользователь заходя на сайт смог научится быстрой печати онлайн . ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать дизайн

    Здравствуйте Необходимо нарисовать дизайн сайта-визитки по аренде квартир в подобном стиле http://www.bastion-estates.co.uk/ . Пишите сроки и цены.

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн для сайта про азартные игры

    $100

    Необходимо сделать дизайн для сайта на тему азартных игр. Будут преобладать статьи про покер, поэтому сделать на этом основной акцент (возможно с помощью хедера). Обязательно используйте зеленые и красные цвета. В приложении ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Редизайн сайта. Приватно для Дмитрук Елены (Leloo)

    $190

    Создать новую шапку, подвал и вставку слева для сайта http://www.musicaleditor.com + кнопки download и buy now. Размеры шапки подвала и всех кнопок те же что у текущего сайта. Задача добавить сайту привлекательности, и яркости ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать портал

    $1000

    По тз необходимо сделать на базе вордпресса и phpbb универсальную цмс для создания собственных проектов. Разные варианты верстки, расположения блоков и т.п.

    WordPress
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад