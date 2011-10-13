Всем Привет!

Нужен шаблон для DLE 9.4 на тему ГДЗ (Готовые домашние задания)

Нужно что бы шаблон был малость не стандартный, что бы не как все шаблоны в 2-3 колонки.

Ваши предложения выслушаю.

Спасибо!