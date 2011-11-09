Редизайн сайта. Приватно для Дмитрук Елены (Leloo)

Создать новую шапку, подвал и вставку слева для сайта http://www.musicaleditor.com + кнопки download и buy now. Размеры шапки подвала и всех кнопок те же что у текущего сайта.

Задача добавить сайту привлекательности, и яркости в разумных пределах.

Для коллажа надо использовать изображения красивых нот, музыкантов, музыкальных инструментов.

Так же этой надо создать 5-ть коробок в одном стиле с небольшими разлициями.