Редизайн сайта. Приватно для Дмитрук Елены (Leloo)

$190
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка242 просмотра

Создать новую шапку, подвал и вставку слева для сайта http://www.musicaleditor.com + кнопки download и buy now. Размеры шапки подвала и всех кнопок те же что у текущего сайта.

Задача добавить сайту привлекательности, и яркости в разумных пределах.

Для коллажа надо использовать изображения красивых нот, музыкантов, музыкальных инструментов.

Так же этой надо создать 5-ть коробок в одном стиле с небольшими разлициями.

14 лет назад
dgs
49 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$190
6 дней
Как всегда Елена работает очень качественно. Быстро предложила хорошую концепцию, по просьбе сделать цвета благороднее - выбрала действительно интересное и благородное сочетание цветов, учла все замечания и пожелания, довела проект до успешного завершения!
Я с удовольствием делала для вашего интересного проекта оформление, надеюсь, что ваш бизнес будет процветать еще лучше. Дмитрий как всегда был внимателен, помогал в достижении конечного результата.

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Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад

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