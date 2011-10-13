Разработка дизайна промо сайта Hankook

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки124 просмотра

Разработка дизайна промо сайта Hankook

14 лет назад
mediamax
Максим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AndriyPro
Андрей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад
$100
1 день
Андрей! В очередной раз спасибо!!! С каждым днем твои работы меня радуют все сильнее!!! Ты профи. Я поинмаю, за что я плачу тебе деньги.
Все просто суперски! Макс очень хороший заказчик. В который раз это доказал. Вообщем все очень заеб*сь! Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

AndriyPro
Андрей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад

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