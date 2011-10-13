Дизайн внутренних

Есть дизайн главной страницы, требуется на его основе сделать дизайн для пятерки внутренних страниц интернет-магазина, таких как каталог, корзина и т.п. Для этих страниц имеются прототипы со всеми элементами.

Жду оценку стоимости одной страницы и времени разработки. Нужен дизайнер способный работать в течении дня и вносить правки, если потребуются.

Отвечать прошу в проект, а не в личку.