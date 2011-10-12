Наладка двух сайтов. связаны одной базой. внести всяческие исправления-дизайн, верстка. costum-dm.ru\более подробно-лично.
Редизайн корпоративного сайта
Здравствуйте!
Ищем талантливого веб-дизайнера для того, чтобы произвести редизайн корпоративного сайта (только дизайн) в соответствии с ТЗ.
На выходе веб-дизайнер должен предоставить макеты + исходники страниц сайта в соответствии с ТЗ.
Условия:
1. Исполнитель должен находится на территории Санкт-Петербурга.
2. Исполнитель должен предоставить портфолио со схожими проектами.
3. Указать срок выполнения (без учета времени согласования с заказчиком), ориентировочную стоимость данных работ, либо принцип ценообразования.
P.S. Кроме того, если у Вас в команде есть хороший верстальщик, будем ждать стоимость, сроки и примеры его работ.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Требуется дизайнер для создания интерфейса карточной игры на флеш. Обязателен опыт в данной сфере, примеры работ. Детали при личной переписке с исполнителем.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать шапку для форума yamama-nk.ru (на движке IPB3). В шапке должно присутствовать место для баннера 468х60. Указание стоимости работы и предпочтительный способ оплаты обязательны.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется нарисовать главную страницу для интернет магазина. ТЗ в принципе готово. Образец покажу. Нужно сделать быстро и качественно. Бюджет до 3000 рублей.Завершен14 лет назад
Приватный проект для Левченко Серафима (AlexsimA). Подробная информация будет предоставлена в техническом задании.Закрыт14 лет назад
- $250
Приветствую! нам нужно сделать дизайн похожий на http://sgpartners.com/index.html по структуре и стилю, но несколько более что-ли яркий и эмоциональный по графике и цветовым решениям. ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт http://infosa.ru , меня не устраивает дизайн этого сайта. Я бы хотела сделать новый (профессиональный). Сайт на joomla 1.5. +Добавить на сайт: 1.«Личный кабинет» с системой приёма средств на ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
Создание сайта для веб-студии + ЛоготипЗакрыт14 лет назад
Нужно разработать минималистический дизайн для сайта. Сайт будет содержать набор статей о правах человека и о том как их следует отстаивать. В данный момент нужно сделать дизайн страницы, на которой будут отображаться ...Завершен14 лет назад
- $100
Нужно сделать современный, не нагромождённый, минималистический дизайн для главной страницы некоммерческого проекта. Подробности в ТЗ.Завершен14 лет назад