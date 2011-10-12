Редизайн корпоративного сайта

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Закрыт5 заявок155 просмотров

Здравствуйте!

Ищем талантливого веб-дизайнера для того, чтобы произвести редизайн корпоративного сайта (только дизайн) в соответствии с ТЗ.

На выходе веб-дизайнер должен предоставить макеты + исходники страниц сайта в соответствии с ТЗ.

Условия:

1. Исполнитель должен находится на территории Санкт-Петербурга.

2. Исполнитель должен предоставить портфолио со схожими проектами.

3. Указать срок выполнения (без учета времени согласования с заказчиком), ориентировочную стоимость данных работ, либо принцип ценообразования.

P.S. Кроме того, если у Вас в команде есть хороший верстальщик, будем ждать стоимость, сроки и примеры его работ.

14 лет назад
IRBIScompany
Ирбис 
31 год
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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