Шапка для форума

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  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок230 просмотров

Здравствуйте.

Нужно сделать шапку для форума yamama-nk.ru (на движке IPB3).

В шапке должно присутствовать место для баннера 468х60.

Указание стоимости работы и предпочтительный способ оплаты обязательны.

14 лет назад
xtic2011
Дамир 
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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