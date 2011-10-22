Приватный проект для Левченко Серафима (AlexsimA). Подробная информация будет предоставлена в техническом задании.
Нарисовать главную для интернет магазина.
Требуется нарисовать главную страницу для интернет магазина.
ТЗ в принципе готово. Образец покажу.
Нужно сделать быстро и качественно.
Бюджет до 3000 рублей.
Выбранный исполнитель
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