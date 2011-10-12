Качественный и простой дизайн

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок419 просмотров

Приветствую!

нам нужно сделать дизайн похожий на http://sgpartners.com/index.html

по структуре и стилю, но несколько более что-ли яркий и эмоциональный по графике и цветовым решениям.

т.е. вам нужно в него добавить "тонкий стиль".

(Ключевая тема - менеджмент и эффективность).

Поставка - макет в фотошопе.

БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА: в предложении указать две три ссылки, которые как Вы думаете нам бы слеодовало посмотреть.

БИДЫ БЕЗ КАЧЕСТВЕННЫЙ РАБОТ НЕ РАССМАТРИВАЕМ!

Цена - вполне между 200 и 300 .

Нам нужно отличное качество и стиль.

спс.

14 лет назад
adocisua
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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