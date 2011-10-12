Есть сайт http://infosa.ru , меня не устраивает дизайн этого сайта. Я бы хотела сделать новый (профессиональный). Сайт на joomla 1.5. +Добавить на сайт: 1.«Личный кабинет» с системой приёма средств на ...
Качественный и простой дизайн
Приветствую!
нам нужно сделать дизайн похожий на http://sgpartners.com/index.html
по структуре и стилю, но несколько более что-ли яркий и эмоциональный по графике и цветовым решениям.
т.е. вам нужно в него добавить "тонкий стиль".
(Ключевая тема - менеджмент и эффективность).
Поставка - макет в фотошопе.
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА: в предложении указать две три ссылки, которые как Вы думаете нам бы слеодовало посмотреть.
БИДЫ БЕЗ КАЧЕСТВЕННЫЙ РАБОТ НЕ РАССМАТРИВАЕМ!
Цена - вполне между 200 и 300 .
Нам нужно отличное качество и стиль.
спс.
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