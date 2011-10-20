Доработка макета сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок195 просмотров

новостной сайт по биатлону аllbiаthlоn*com

необходимо доработать существующий макет сайта (картинка во вложении, есть послойный вариант), чтобы

смотрелось привлекательно для пользователей и современно.

Поскольку сайт информационный, он не должен быть перегружен графикой, но в то же время выглядеть стильно.

Что касается расположения информации на сайте, то можно ориентироваться как на нынешний дизайн, так и на приложенный макет. Разумеется, собственные художественные идеи приветствуются.

Дизайн нужен для 2 страниц (главной и внутренней)

пишите ваши предложения по стоимости доводки.

дальнейшее обсуждение- в личной переписке.

14 лет назад
tenorishe
Сергей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Fattaf
Андрей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
14 лет назад
$30
5 дней
Очень довольны. Креативно и работы не боится, делает охотно. То что нужно! Спасибо.

Заявки фрилансеров

Fattaf
Андрей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    Необходим стильный, строгий, оригинальный (если это совместимо)) дизайн для портала финансовой тематики (кредиты) - для главной страницы и пару внутренних. Ориентировочный срок работы 5 дней. Рассматриваются предложения только с портфолио. Называйте, пожалуйста цену.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • 2 однотипных макета главных стр.

    ТЗ в аттаче заявки без портфолио не рассматриваются просьба в аську и личку не обращаться - напишу сам заинтересовавшим меня исполнителям максимальная цена $60 за 1 ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн контента некоторых страниц сайта

    $50

    Нужно придать дизайн контенту, картинки вставить, значки галочки и т.д. что будет необходимо для нормальной картины и восприятия информации. Нужно сделать так что бы информация вызывала максимальное доверие у потенциальных покупателей. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Лого и шапка для сайта по имплантации зубов

    $100

    Требуется сделать логотип и шапку для сайта http://estet-dent.ru/ , новая клиника, специализирующаяся на имплантации зубов. В шапке должны присутствовать: 1. логотип (графическое изображение импланта) 2. название клиники (Имплант-Сити) ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Лого и шапка для сайта по имплантации зубов

    $100

    Требуется сделать логотип и шапку для сайта http://estet-dent.ru/ , новая клиника, специализирующаяся на имплантации зубов. В шапке должны присутствовать: 1. логотип (графическое изображение импланта) 2. название клиники (Имплант-Сити) ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн для сайта.

    $100

    Добрый день! Требуется срочно сделать красивый дизайн для сайта. Тема дизайна: архитектурные конструкции. Макет надо показать уже до вечера, после будет еще день-два на доработку. Надо будет сделать дизайн только одной ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн и верстка под Друпал

    $100

    Необходимо создать дизайн сайта на тему "Материнский капитал" Сайт в светлых тонах. Необходимо сделать две страницы: Главная и внутренняя с уменьшенной (переработанной) шапкой Если это еще и ...

    Drupal
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Отредактировать главную страницу

    Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько может стоить следующий объем работ? Сайт uniark.ru Оформить главную страницу узором (у куска узора выровнять тон, 2 раза его отразить – по вертикали и горизонтали – и размножить). Отредактировать ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад