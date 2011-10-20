Доработка макета сайта

новостной сайт по биатлону аllbiаthlоn*com

необходимо доработать существующий макет сайта (картинка во вложении, есть послойный вариант), чтобы

смотрелось привлекательно для пользователей и современно.

Поскольку сайт информационный, он не должен быть перегружен графикой, но в то же время выглядеть стильно.

Что касается расположения информации на сайте, то можно ориентироваться как на нынешний дизайн, так и на приложенный макет. Разумеется, собственные художественные идеи приветствуются.

Дизайн нужен для 2 страниц (главной и внутренней)

пишите ваши предложения по стоимости доводки.

дальнейшее обсуждение- в личной переписке.