tenorishe

Сергей tenorishe

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

lib_kon
39 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$45
10 баллов
9 лет назад
Перевод статьи с немецкого на английский или русский
Большое спасибо за интересный проект! Сотрудничеством с Сергеем доволен, оплата по проекту пришла точно в срок.
Сделано точно в срок. Нареканий нет. Рекомендую
Ответный отзыв
evgeniy_igorevic
Евгений 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Нужно проверить/внести исправления в английский перевод текста.
Хороший заказчик: четкое ТЗ, оперативная связь, быстрая оплата.
Доволен работой Евгения: задание было выполнено на лету, качественно и недорого. Буду обращаться повторно в дальнейшем.
Ответный отзыв
cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Поправить css и скрипт в фотогалерее
CSS
Очень доволен сотрудничеством. Работа оплачена.
Все сделал в течении получаса. Быстро и четко.
Ответный отзыв
VAnastasya
41 год
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Сверстать тему под интернет-магазин на VAMshop
Интересный проект, хороший заказчик! Была рада сотрудничать!
Проект успешно завершён без неприятных сюрпризов и исчезновений. Готова сделать даже больше, чем оговаривалось. Легко идёт на встречу.
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stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$55
10 баллов
12 лет назад
Сделать два схожих виджета-плагина для вордпресс
WordPress
Приятно сотрудничать с Сергеем. Четкое ТЗ, всегда на связи. Оплата своевременно! Рекомендую!
Подробно всё обсудили. Сделал даже больше, чем оговаривалось в задании. "Доделки- без проблем. Всё быстро, чётко и в срок. Рекомендую.
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