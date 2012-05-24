требуется перевести статью с немецкого на английский (лучше), либо на русский (тоже можно, но менее желательно) В приложении- текст статьи. Пищите в заявке на какой язык (рус или англ) вы могли бы ...
- Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Перевод сделан с русского на английский. Тематика общая. Текст в приложении. Необходимо проверить и при необходимости исправить ошибки, приведя в литературный вид. Принимаю предложение по цене. При успешном сотрудничестве- продолжим.Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо сделать ПОЛНЫЙ бекап сайта кliriк.com и закачать его в любое файловое хранилище Доступ ftp предоставлю. Пишите срок и стоимость.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сайт klirik.cоm нужен более привлекательный и "аппетитный" дизайн шапки сайта: Цвета и размер шрифта логотипа, цветовая гамма, форма и графическое наполнение слайдов, пропорции. Вид должен соответствовать тематике сайта, при ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
сайт choir.klirik.com нужно подправить фотогалерею http://choir.klirik.com/eng.html#foto (чтобы вверху отображалась большая картинка, а под ней ряд миниатюр) Простая галерея на 10 картинок. и поставить то же самое на http://choir.klirik.com/rus.html#foto ...Завершен10 лет назад
нужно добавить иконку инстаграма (во вложении) в спрайт (во вложении) справа по аналогии с остальными, в ряд. Принцип работы спрайта- в шапке сайта allbiathlоn.cоm Спрайт имитирует нажатие кнопки. ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад
ТЗ- во вложении. Функции похожи. Можно сделать в одном плагине, но 2 разных виджета для вывода на сайте Просьба в ответах указывать стоимость реализации. Жду ваших ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо установить форум (скорее всего bbpress) на сайт allbiathlоn.сom, работающий на wordpress. Очень важна общая база пользователей, учет залогиненности и корректная работа с кодом сайта. Bbpress нужно также расширить плагинами до нормального ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется сверстать тему по макету для интернет-магазина косметики. Магазин будет работать на движке VAMshop В приложении pdf файл с картинками. Нужно сообщить примерную стоимость вёрстки (по картинком примерно ясно что ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно придумать 200 заголовков и 200 описаний для сайта luхсosmetica.ру заголовки: 30-80 символов (плюс-минус) описания: 100-250 символов (плюс- минус) с использованием ключевых слов по косметической тематике в различных вариациях ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $10
Нужно сделать векторный логотип для сайта Allbiathlоn.com на основе прилагаемогого файла png и прилагаемого фона (логотип можно увидеть в шапке сайта)Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый день. Сайт аllbiathlоn точка com.Работает на вродпрессе. Статистика сервера показывает такую нагрузку LA=0 PIDS=2 CPU=129% MEM=1.4% SQL=2% Необходимо найти причину такой перегрузки ( процессы, которые висят) и по ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно довести недоделанную тему для вордпресс. Тема готова процентов на 80. графический исходник- в psd Предназначается для сайта аllbiаthlon.cоm Тема в действии установлена по адресу anyheaven.com/ От вас ...Закрыт14 лет назад
нужно создать шаблон, а точнее переделать тот, что есть на аllbiаthlon'соm под новый макет. (послойный psd) Большинство функций уже на сайте есть и можно взять из существующего шаблона. ...Закрыт14 лет назад
новостной сайт по биатлону аllbiаthlоn*com необходимо доработать существующий макет сайта (картинка во вложении, есть послойный вариант), чтобы смотрелось привлекательно для пользователей и современно. Поскольку сайт информационный, он не должен быть перегружен графикой, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется создать шаблон для сайта на вордпресс. Чертёж прилагается. Подредактировать детали CSS точно как нужно (цвет, шрифт итд) смогу самостоятельно Главное задать расположение и функции элементов. подробности- ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется оптимизировать сайт на вордпресс allbiathlon точка com а именно ускорить загрузку сайта и уменьшить нагрузку на сервер. Почему-то сайт создаёт большую нагрузку на сервер, из-за чего хостер постоянно отключает. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад