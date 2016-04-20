Портфолио
- Один из самых лучших моих проектов!564 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
7 лет назад
Очень понравилась совместная работа над проектом. Все работы выполнены очень качественно, в оговоренные сроки. Планирую и в дальнейшем обращаться к Константину за помощью в переводах.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик, очень понравилось сотрудничество. Оплату получил вовремя, рекомендую к сотрудничеству. Большое спасибо!
$45
8 баллов
8 лет назад
Сделано точно в срок. Нареканий нет. Рекомендую
Ответный отзыв
Большое спасибо за интересный проект! Сотрудничеством с Сергеем доволен, оплата по проекту пришла точно в срок.
Переводы
2 отзыва
$4/час
от $20от 3 дней
#183
Юридические услуги
нет отзывов
$4/час
от $15от 3 дней
#36