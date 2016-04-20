lib_kon

Константин Антонец lib_kon

 
38 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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Отзывы заказчиков
aosyanin
Россия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Перевод диплома на английский и/или немецкий языки
Очень понравилась совместная работа над проектом. Все работы выполнены очень качественно, в оговоренные сроки. Планирую и в дальнейшем обращаться к Константину за помощью в переводах.
Замечательный заказчик, очень понравилось сотрудничество. Оплату получил вовремя, рекомендую к сотрудничеству. Большое спасибо!
Ответный отзыв
tenorishe
Сергей 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$45
8 баллов
8 лет назад
Перевод статьи с немецкого на английский или русский
Сделано точно в срок. Нареканий нет. Рекомендую
Большое спасибо за интересный проект! Сотрудничеством с Сергеем доволен, оплата по проекту пришла точно в срок.
Ответный отзыв
Переводы
2 отзыва
$4/час
от $20от 3 дней
#183
Юридические услуги
нет отзывов
$4/час
от $15от 3 дней
#36