Поправить css и скрипт в фотогалерее

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки188 просмотров

сайт choir.klirik.com

нужно подправить фотогалерею

http://choir.klirik.com/eng.html#foto

(чтобы вверху отображалась большая картинка, а под ней ряд миниатюр)

Простая галерея на 10 картинок.

и поставить то же самое на http://choir.klirik.com/rus.html#foto

Работы на 5-10 минут по идее.

Жду Ваших заявок.

CSS
11 лет назад
tenorishe
Сергей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$10
1 день
Все сделал в течении получаса. Быстро и четко.
Очень доволен сотрудничеством. Работа оплачена.

Заявки фрилансеров

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад