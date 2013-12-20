Сделать мелкие правки WordPress.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок115 просмотров

Добрый день.

Нужно сделать правки на вордпрессе.

Поправить футер.

Сделать вывод страниц с меню.

Бюджет договорной.

Спасибо.

WordPress
11 лет назад
petrochornyj
Петро 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров