Разработка калькулятора КАСКО с использованием API как на сайте: http://www.insuri.ru/kasko/ Калькулятор нужен для сайта на joomla 3.0, работать должен в обычной и мобильной версиях сайта. Уже имеется некоторая структура из php файлов ...
Сделать мелкие правки WordPress.
Добрый день.
Нужно сделать правки на вордпрессе.
Поправить футер.
Сделать вывод страниц с меню.
Бюджет договорной.
Спасибо.
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