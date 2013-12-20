Сделать мелкие правки WordPress.

Добрый день! Нужно встроить под ключ в timbomania.ru/blue/ и timbomania.ru/yellow/ скрипт, который будет передавать выбранный пользователем размер и имя ботинка. Нужно сегодня. Указывайте, пожалуйста цены и примерные сроки (до скольки ...