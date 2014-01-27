Скрипт передачи данных в форму отправки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок168 просмотров

Добрый день!

Нужно встроить под ключ в timbomania.ru/blue/ и timbomania.ru/yellow/ скрипт, который будет передавать выбранный пользователем размер и имя ботинка. Нужно сегодня. Указывайте, пожалуйста цены и примерные сроки (до скольки сможете сделать, время мск).

Сайт на статичном html+js, отправка через php, можно посмотреть в исходниках.

HTMLJavaScriptPHP
11 лет назад
gtauter
35 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

xxxKOTxxx
Борис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Отличный специалист, не в первый раз работаем. :)
Все окок

Заявки фрилансеров

xxxKOTxxx
Борис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад