API2ГИС

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок164 просмотра

Суть задачи создание ресурса на подобии SPR.RU

Проект под ключ

Теперь точнее

1. Обеспечить интеграцию с api2gis С возможностью редактировать в ручную карточки организаций

2. Возможность оставлять отзывы в этих организациях

3. Вывод отзывов на 2 группы плохие, хорошие

4. Возможность в ручную добавить организацию

5. Возможность показывать рекламную страницу организации (не ту что 2гис дает, а лично клиента)

6. Не знаю возможно ли это реализовать на Wordpress, но если возможно то делать на нем.

7. Возможность клиентам редактировать отзывы в их карточках

8. Возможность посетителю пожаловаться на компанию

9. Возможность посетителю предъявить права на организацию описываемую в каталоге (форма связи)

оплата частями после выполнения определенных стадий работы. При отклике на заявку указывайте бюджет и сроки.

WordPress
11 лет назад
crazych
Роман 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров