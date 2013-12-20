Суть задачи создание ресурса на подобии SPR.RU

Проект под ключ

Теперь точнее

1. Обеспечить интеграцию с api2gis С возможностью редактировать в ручную карточки организаций

2. Возможность оставлять отзывы в этих организациях

3. Вывод отзывов на 2 группы плохие, хорошие

4. Возможность в ручную добавить организацию

5. Возможность показывать рекламную страницу организации (не ту что 2гис дает, а лично клиента)

6. Не знаю возможно ли это реализовать на Wordpress, но если возможно то делать на нем.

7. Возможность клиентам редактировать отзывы в их карточках

8. Возможность посетителю пожаловаться на компанию

9. Возможность посетителю предъявить права на организацию описываемую в каталоге (форма связи)

оплата частями после выполнения определенных стадий работы. При отклике на заявку указывайте бюджет и сроки.