Программирование по сайту на фреймворках 2 задачи в приложение от вас сроки и бюджет
Программирование одностраничного сайта
ТЗ на доработку продающей странички http://server-m.ru/specpredlozhenia.htm
1. 4 меняющиеся фотографии в правом верхнем углу (такие как http://server-m.ru/specpredlozhenia_files/img0001.png) надо поменять на вот эти:
https://www.dropbox.com/s/la4b6h01nk34v5c/serverpoweredgedell21040278020pet320e5240722ghz4c16gb2x8gbdrlvrdimm2tbsata7200rpmhotplug35hdd8x35perch310raid050dvdrwbroadcom5720dp1gblomidrac7enterpriseps1750wuptorpstower3yp_502453_1.jpg
https://www.dropbox.com/s/of891xk4r21rvpj/Nanoscience_High-Performance_Computing_Facility.jpg
https://www.dropbox.com/s/ll2np8laocwi1qa/modular.jpg
https://www.dropbox.com/sh/d3cqszhvid02z6s/6GvXYDR4-E
То есть их надо сделать как http://server-m.ru/specpredlozhenia_files/img0001.png в png в кружке, а остальное чтобы было прозрачным.
2. При нажатии на кнопку "Отправить заявку" (таких кнопок несколько на страничке) должна всплывать форма с такими же полями как тут:
http://simpoll.ru/run/survey/061ece63
Дизай пусть будет такой же как у той формы, которая всплывает сейчас, но размеры полей поменьше.
Все поля, кроме телефона не обязательны для заполнения
Форма обратного звонка должна быть как сейчас, но работать. Сейчас она не работает, поскольку всплывающее окно имеет адрес вообще на другом сайте http://landing-page5.cc/example/ver3/callback.php?iframe
Эта форма просто взята из шаблона страницы.
Форма, которая находится вверху страницы (с полями имя, email и телефон), должна отправляться сразу, ничего дополнительного всплывать не должно.
3. После нажатия в открывшейся форме на кнопку отправки заявки человек должен переадресовываться на отдельную страничку с надписью "Спасибо за Ваше обращение. Мы Вам перезвоним в ближайшее время."
И на почту [email protected] должна отправляться форма заказа с указанием всех заполненных пользователем полей.
4.
При переходе по ссылке из рекламы все ссылки будут помечаться utm-тегами.
то есть ссылки будут выглядеть как:
http://server-m.ru/specpredlozhenia.htm?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_content=6&utm_campaign=camp1&utm_term=kluchevoe_slovo
при первом визите человека эти данные должны быть запомнены (а так же дата и время захода) в cookies и при отправке им заказа должны быть вложены в письмо.
5. Нужно поискать по сайтам компаний, продающих сервера отзывы (или на яндекс.маркете) и выложить их на страничку http://server-m.ru/specpredlozhenia.htm вместо тех, которые там сейчас стоят по умолчанию
6. Это же касается логотипов клиентов
7. В то место, где сейчас стоит меняющееся окно "Вариант продукта 1", "Вариант продукта 2" и т.д.
надо поставить несколько моделей по спецпредложению. взять их надо со страницы http://server-m.ru/catalog/actions/
дизайн примерно как на http://sunspainrealty.com/ в разделе "Горячие предложения по недвижимости в Испании" (только не 2 штуки на строку, а 4. блок "выполненные проекты:" надо вообще убрать и использовать в том числе его место)
То есть фотка, цена, краткие характеристики и 2 кнопки "подробнее" и "отправить заявку на эту модель".
По кнопке подробнее должно всплывать окно с подробными характеристиками, а по кнопке "Отправить заявку на эту модель" должно всплывать окно - обычная форма заказа, как описано в пунтке 2, но в поле "Опишите другие пожелания к заказу" должно быть уже автоматом заполнено "Интересует модель [название модели]"
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