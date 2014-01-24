Нужна программа

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки162 просмотра

Здравствуйте!

Нужна программа для сайта. Цель - сделать так, что бы прямоугольник (бак для воды) начерченный в изометрии с проставленными размерам (длина, ширина, высота), автоматически изменялся при вводе параметров, соответственно в масштабе (должен быть указан) и читался на странице сайта - не выходил за предел.

Так же, нужно будет разместить на этом прямоугольнике три управляемых штуцера трубы с резьбой (размеры расположения и его диаметр). После заполнения всех данных отправлялся чертеж на почту.

11 лет назад
silverscan
Денис 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ser51
74 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$100
20 дней
Задание выполнено в полном объеме и даже больше. Задание которое я указал было меньше, и сам я, еще четко не представлял как это будет работать. Но в процессе создания программы Сергей реализовывал в жизнь мои идеи, добавляя от себя как еще лучше сделать. Цена адекватная, в сроки уложились. Остался доволен, в последующем буду еще обращаться. Спасибо!
Заказчик хорошо понимающий что-же ему надо и может пояснить свою точку зрения.

Заявки фрилансеров

ser51
74 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад