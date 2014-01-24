Здравствуйте!

Нужна программа для сайта. Цель - сделать так, что бы прямоугольник (бак для воды) начерченный в изометрии с проставленными размерам (длина, ширина, высота), автоматически изменялся при вводе параметров, соответственно в масштабе (должен быть указан) и читался на странице сайта - не выходил за предел.

Так же, нужно будет разместить на этом прямоугольнике три управляемых штуцера трубы с резьбой (размеры расположения и его диаметр). После заполнения всех данных отправлялся чертеж на почту.