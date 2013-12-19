Установка пикселя СРА системы.

Надо установить пиксель ( скрипт) СРА системы на одностраничник. Скрипт вот такой: Рекламодателю потребуется заменить SUB_ID уникальным значением.

Sub ID позволит рекламодателю занести уникальные значения (например, номер заказа или любую другую информацию) в код отслеживания, который может быть записан при каждой конверсии. Рекламодатели могут просмотреть эти сведения в отчете о конверсиях. Стандартные альфа-числовые символы могут быть использованы в количестве менее 100 символов.