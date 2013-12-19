Реализовать прием карт на сайте API

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки119 просмотров

Есть иструкция по реализации приема карт на сайте (OpenCart) через API. Ввод данных производится на нашем ресурсе, и передается по XML(https), шлюзу, без редиректа. Необходимо реализовать платежный модуль.

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Opencart
11 лет назад
johnydeaf
42 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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