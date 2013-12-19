Нужно к готовому сервлету дописать jsp файл до этой субботы. Цена договорная. Среда netbeans. Файл приложу позже или вышлю на почту.
Реализовать прием карт на сайте API
Есть иструкция по реализации приема карт на сайте (OpenCart) через API. Ввод данных производится на нашем ресурсе, и передается по XML(https), шлюзу, без редиректа. Необходимо реализовать платежный модуль.
Указывайте цену и сроки.
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