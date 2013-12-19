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Развернуть дамп сайта на домене+мелкие правки MODX
нужно сделать перенос на другой домен + привязку платежки
1. Сделать привязку нового домена к текущему хостингу и развернуть на нем сайт
2. Подогнать под требования платежки (доп данные в файле)
3. Привязать почту яндексу (почту напишу) (на судбоман mail.domain.ru привязать яндекс-почту - детали поясню)
4. Разместить скрипт приёма платежей (после разворачивания сайта - в верхнем углу будут выборы оплаты. Основной платёж - 500р.)
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По сути был сайт с торговым Брендом в имени домена, его завернул регистратор. Теперь нужно просто перенастроить на другой домен и подогнать под требования платежки, подключив её
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ящики, которые нужно будет сделать на сервере
--- список предоставлю. Подключить по шаблону [email protected] - через яндекс почту
Сделать нужно сегодня(работы ~1 час)
Цену Обязательно указывайте в заявках
Заявки фрилансеров
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