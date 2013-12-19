Слайдшоу на главную страницу сайта

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Закрыт5 заявок168 просмотров

Есть блок див (div):

  • и т.д. И т.п.

    • Свойства блока в css:

    #home {

    background: url("images/3.png") no-repeat scroll center center rgba(255, 255, 255, 0); width: 100%;

    margin: 1px auto;

    height: 600px;

    }

    Нужно сделать слайдшоу из images/3.png, images/4.png, images/5.png вместо background: url("images/3.png").

CSS
11 лет назад
lenashubina83
40 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Gall1973
Андрей 
52 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

Gall1973
Андрей 
52 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад