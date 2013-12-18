Доработать сайт на Wordpress

Требуется немного изменить верстку,

1. Подвинуть блоки, добавить, убрать.

(добавить шапку сайту

)

2. Добавить слайдер, фотогалерею на главную страницу с фото из новостей сайта.

3. Настроить ЧПУ

Все достаточно просто, в рамках стандартного функционала движка.

Напиши рамки сроков и цен и ссылку на ваши работы на данном движке (минимум 5 работ).

Более подробноее ТЗ и инфу по проекту сообщу выбранному кандидату.