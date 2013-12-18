Создателям archimagos.ru требуется сценарист/ копирайтер/ геймдизайнер. Для создания большого экономического проекта с выводом. Эталоном нашего проекта является "Эпоха клонов". Наш проект схож с ними по представлению.
Прикрутить к сайту TBDev Мета теги с DLE
Добрый вечер, есть торрент трекер движок TBDev, и хотелось бы прикрутить к сайту Метатеги с DLE.
То есть при добавлении новости - раздачи сделать дополнительные поля для ввода мета тегов вручную, которые бы прописывались в базу в определенные поля, после чего организовать вывод их при просмотре новости-раздачи. Подробнее при выборе исполнителя
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