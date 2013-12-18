Прикрутить к сайту TBDev Мета теги с DLE

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Закрыт3 заявки114 просмотров

Добрый вечер, есть торрент трекер движок TBDev, и хотелось бы прикрутить к сайту Метатеги с DLE.

То есть при добавлении новости - раздачи сделать дополнительные поля для ввода мета тегов вручную, которые бы прописывались в базу в определенные поля, после чего организовать вывод их при просмотре новости-раздачи. Подробнее при выборе исполнителя

DLE
11 лет назад
pupcha
42 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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