Прикрутить к сайту TBDev Мета теги с DLE

Добрый вечер, есть торрент трекер движок TBDev, и хотелось бы прикрутить к сайту Метатеги с DLE.

То есть при добавлении новости - раздачи сделать дополнительные поля для ввода мета тегов вручную, которые бы прописывались в базу в определенные поля, после чего организовать вывод их при просмотре новости-раздачи. Подробнее при выборе исполнителя