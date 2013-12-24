Разработка скриптов для сайта недвижимости.

Во вложении, отправленном на почту - 3 ключевых файла - index.html - главный темплэйт, inner1 - форма поиска и результат поиска, inner2 - карточка объекта. Будет еще inner3 - страница отзывов.

Нужно:

1) Все страницы генерятся на основе главного темплэйта: index, внутренний блок забивается через админку в WYSIWYG.

2) Слева, справа и сверху на всех страницах есть блоки с квартирами - это мини-карточки объектов, отмеченных "горячими", кнопка "горячие" есть для каждой из 3 групп баннеров в админке, содержимое рандомно выбирается из всех объектов в каталоге с нужными флагами.

3) Меню слева - это наши категории, которые забивались в админке, при клике на них - открывается inner1 для заданной категории, при заполнении формы поиска - подгружаются отфильтрованные объекты в inner1.

4) При клике по inner1 строке - открывается inner2 с выбранным объектом.

5) В админке нужна загрузка фоток-отзывов для inner3, в inner3 - будет вывод-галерея под все фотки.