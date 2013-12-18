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Скрипт для перемещения и сохранения блоков на странице

Необходимо выполнить следующую работу:

На странице выводятся блоки div, в которых содержатся данные в тегах textarea, input, select. Пример этой страницы прилагаю (набросал за пять минут в качестве образца, название полей, блоков и т.д. не является критичным - его можно менять).

Данные для блоков берутся из таблицы mysql (поля id, textarea, input, select, weight). От поля weight (вес) зависит расположение блока на экране: чем больше вес, тем выше показывается блок на экране.

Саму таблицу mysql не прилагаю (у меня ее нет, сделайте пожалуйста ее при выполнении задания).

Нужно, чтобы:

1. Блоки можно было перемещать на странице вверх-вниз перетаскиванием мыши (например, чтобы блок 3 можно было перетащить и поставить между блоками 1 и 2).

2. При перемещении вес блоков должен меняться и автоматически (сразу же после перемещения) сохраняться в mysql (чтобы при новом заходе на страницу мы увидели уже перемещенные блоки в том порядке, в котором мы их расставили в последний раз).

3. Если меняются какие-то данные в полях textarea, input, select, эти данные сразу же автоматически должны сохраняться в mysql (без нажатия кнопки submit).

4. Если нажимается checkbox "Удалить", блок должен удаляться со страницы и из базы данных (без нажатия кнопки submit и без запроса дополнительных подтверждений).

В части работы с mysql нужно использовать PHP.