Разделы по страницам CMS OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки123 просмотра

CMS OpenCart в личном кабинете файлы для скачивания разбиты по страницам,

сами файлы идут списком с разделяемым заголовком, необходимо если лимит исчерпан, чтобы файлы вместе с заголовком переходили на следующую страницу.

Opencart
11 лет назад
criaton
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров