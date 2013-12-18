1. Сортировка товара стандартно что б стояла «Сетка» 2.Под слайд шоу установить такое же меню как и над слайд шоу. только другим цветом (возможно ализариновым красным) что б в это меню я мог добавить ...
Разделы по страницам CMS OpenCart
CMS OpenCart в личном кабинете файлы для скачивания разбиты по страницам,
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