Уважаемые фрилансеры, Вкратце: необходимо продублировать на второй сайт функционал калькулятора - скрипты, формулы написаны на первом сайте. Движки у сайтов разные, поэтому нужно немного подкорректировать при необходимости. Подробности в ТЗ. ...
Верстка, администрирование WordPress
Сайт - ipdvg.ru
Переделать главную страницу, прямо под слайдером три картинки, сейчас туда рандомно выводятся три случайныx проекта, а надо:
1. отлючить вывод проектов на главную
2. сами три картинки оставить, но они становятся кнопками перехода в указанный раздел сайта (услуги)
То есть еще раз, если сейчас нажать на изображение, то оно увеличивается и запускается слайдер, а надо чтобы шла переадресация человека. Под каждой картинкой пишется наименование раздела услуги (Архитектурное проектироваение, Дизайн интерьеров, Насышение интерьеров), изображение меняется на характерное данной услуге (у нас есть) в том же размере.
3. Заменить текст на главной странице, там где "основная цель компании" (текст есть) правильно оформить, стрелочки там всякие, чтобы аккуратно и не разваливалось
4. Добавить текст в в раздел http://ipdvg.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/
с другой страницы нашего сайта http://ipdvg.ru/brands/, но оформление применить, как здесь http://ipdvg.ru/services_design/.
5. Проверить правильность ссылок с точки зрения SEO,
6. Возможно потребуется поменять слайдер на главной, надо будет видео туда вставить, посмотрим как себя поведет существующий.
7. Через форму обратной связи приходит спам, что-то надо придумать, капчу?
..
Сами видите, зачастую много мелочи, как правило все упирается в верстку и некоторой степени контент-менеджмент, редко в программирование, потому ищу человека для постоянного поддержания сайта который будет на связи,
готов платить по месячно, по часам, разовая сумма тоже можно, просто не хочется потом по каждой мелочи делать новое ТЗ или накапливать проблемы, как получилось сейчас.
Пишите ваши предложения, как вы видите такое сотрудничество?
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