Продублировать функцию калькулятора на другой сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка110 просмотров

Уважаемые фрилансеры,

Вкратце: необходимо продублировать на второй сайт функционал калькулятора - скрипты, формулы написаны на первом сайте. Движки у сайтов разные, поэтому нужно немного подкорректировать при необходимости.

Подробности в ТЗ.

Доступ к обоим сайтам будет предоставлен выбранному исполнителю.

Оплата на следующий день после положительного результата проверки.

Консультации в ходе выполнения задания по скайпу: bobyakov.

11 лет назад
bobyakov
Илья 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров