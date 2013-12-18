Wordpress - не работает поиск

Есть сайт экспресс-цветы.рф

Почему-то не работает поиск по товарам. Т.е., например, если ввести название букета "Бонжорно", то ничего не найдется. (иконка поиска рядом с корзиной). Но по записям в Блоге (новости и акции) - работает.

Нужно сделать так, чтобы находились и товары тоже :)

Сайт построен на шаблоне astrum.purethemes.wpengine.com - там, в общем-то, все работает)

Но может быть, есть другое решение.

Возможно, дело в файлах search.php, а именно в строчках

case 'page':

get_template_part( 'postformats/searchpage' );

и

case 'portfolio':

get_template_part( 'postformats/searchpf' );

Файлы .php прикрепил.